В народном календаре 29 мая день Федора Житника. А в рационе сегодня должны преобладать каши — чтобы здоровье было крепким.
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В народном календаре 29 мая день Федора Житника. А в рационе сегодня должны преобладать каши — чтобы здоровье было крепким.