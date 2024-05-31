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Минюст РФ признал иноагентами Екатерину Дунцову и Марину Литвинович

Минюст РФ признал иноагентами Екатерину Дунцову и Марину Литвинович

Министерство юстиции России расширило перечень иноагентов, включив в него журналистку и бывшего депутата Ржевской городской думы Екатерину Дунцову, политолога и правозащитницу Марину Литвинович, а также еще двух граждан и четыре организации.

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