Глава Минобороны Украины заявил, что ФРГ пообещала Киеву 60 ракет для ПВО IRIS-T

Global Look Press/Christoph Schmidt/dpa Глава украинского Минобороны Рустем Умеров после встречи с коллегой из Германии Борисом Писториусом заявил, что киевский режим планирует получить от Берлина в скором времени 60 ракет для систем ПВО IRIS-T.
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