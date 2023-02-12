До 20% месячной нормы осадков выпадет в Москве утром в воскресенье

В Москве за утро воскресенья, 12 февраля, выпало 20% от месячной нормы осадков. Об этом на странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.