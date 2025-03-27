Стало известно о планах Европы разместить военных вдоль Днепра

www.globallookpress.com/Alexis Sciard/Keystone Press Agency В Европе рассматривают разные варианты развертывания военных на Украине, в том числе вдоль реки Днепр, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на французского чиновника.
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