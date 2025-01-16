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Царьград

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Стармер укрепляет репутацию: новый пакет помощи для Украины в пути

Стармер укрепляет репутацию: новый пакет помощи для Украины в пути

Киев выразил недовольство осторожной позицией премьера Великобритании Кира Стармера в вопросе помощи Украине.

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