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Новости Омска

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19 тысяч рублей за ночь: названы цены на летний отдых в самых популярных у

19 тысяч рублей за ночь: названы цены на летний отдых в самых популярных у омичей регионах. Дороже всего, по данным аналитиков, обойдется проживание в отелях и апартаментах Алтайского края.

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