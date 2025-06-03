19 тысяч рублей за ночь: названы цены на летний отдых в самых популярных у омичей регионах. Дороже всего, по данным аналитиков, обойдется проживание в отелях и апартаментах Алтайского края.
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19 тысяч рублей за ночь: названы цены на летний отдых в самых популярных у омичей регионах. Дороже всего, по данным аналитиков, обойдется проживание в отелях и апартаментах Алтайского края.