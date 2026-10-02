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Песков высказался о позиции России по безопасности в Черном море

Россия открыта к диалогу по обеспечению безопасности в Черном море со всеми заинтересованными государствами, однако на текущий момент конкретные переговоры о заключении двусторонних соглашений не проводятся.

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