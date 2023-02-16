Общественная служба новостей

1 492 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Точно , не Хамер , а Запорожец .Нехаммер опроверг...
  • Виктор Луговой
    "и ветер с порывами до 25 метров в секунду — это практически ураган" (цы) А он точно учёный? Ураган, 12 баллов по шка...Аномальные холода...
  • Meerflieger
    Пипец, дожили... Какой-то сраный военкор решает вопросы профпригодности генералов...Военкор Сладков з...

Безсонов заявил, что Россия должна до лета нанести Украине непоправимое поражение

Безсонов заявил, что Россия должна до лета нанести Украине непоправимое поражение

Экс-глава пресс-службы Народной Милиции Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов сообщил, что у Вооруженных сил России еще имеется время до летнего периода для того, чтобы разгромить ВСУ, а также нанести непоправимое поражение киевскому режиму.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх