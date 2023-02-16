Безсонов заявил, что Россия должна до лета нанести Украине непоправимое поражение

Экс-глава пресс-службы Народной Милиции Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов сообщил, что у Вооруженных сил России еще имеется время до летнего периода для того, чтобы разгромить ВСУ, а также нанести непоправимое поражение киевскому режиму.