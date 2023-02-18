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Панарин сделал 2 передачи в матче с «Эдмонтоном». У него 14 очков в последних 6 играх

Панарин сделал 2 передачи в матче с «Эдмонтоном». У него 14 очков в последних 6 играх

Артемий Панарин сделал 2 передачи в матче с «Эдмонтоном», набрав очки в 6-й игре подряд. «Рейнджерс» одолели «Ойлерс» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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