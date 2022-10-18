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Спустя полгода министр обороны Шойгу назначил военного комиссара ХМАО

Спустя полгода министр обороны Шойгу назначил военного комиссара ХМАО

Военным комиссаром Ханты-Мансийского автономного округа назначен Роман Вуколов, который последние полгода исполнял полномочия руководителя окружного военкомата с приставкой врио.

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