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В школе № 22 Улан-Удэ за 28 млн рублей построили небезопасный спортивный комплекс

В школе № 22 Улан-Удэ за 28 млн рублей построили небезопасный спортивный комплекс

Активисты ОНФ в Бурятии добиваются устранения нарушений при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории школы № 22 Улан-Удэ.

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