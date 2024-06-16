Отключение электроэнергии в Новоаннинском Филиал Новоаннинские РЭС уведомляют о прекращении подачи электроэнергии, в связи с проведением плановых работ 16 июня с 13 .
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Отключение электроэнергии в Новоаннинском Филиал Новоаннинские РЭС уведомляют о прекращении подачи электроэнергии, в связи с проведением плановых работ 16 июня с 13 .