Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам повышения информационной безопасности. Глава государства заявил, что устойчивое развитие страны во многом зависит от активного внедрения цифровых технологий, и указал на необходимость совершенствовать всю систему цифровой защиты на фоне внешней агрессии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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