Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам повышения информационной безопасности. Глава государства заявил, что устойчивое развитие страны во многом зависит от активного внедрения цифровых технологий, и указал на необходимость совершенствовать всю систему цифровой защиты на фоне внешней агрессии.