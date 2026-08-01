Britain's Problems Didn't Begin With Brexit Authored by Jason Sorens via The Daily Economy, Ten years ago, Britons voted to leave the European Union, launching three and a half years of tumultuous negotiations and domestic political ructions, only subsiding after the UK’s official withdrawal in January 2020.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии