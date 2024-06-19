МО РФ предложило чипировать армейских собак в целях ветеринарной безопасности

Служебных собак, состоящих в Вооруженных силах России, могут начать чипировать. Соответствующий приказ разработало Минобороны РФ, документ пока не принят, а его проект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
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