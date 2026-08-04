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Михаил Мишустин заявил, что туризм в России стал более разнообразным и доступным

Михаил Мишустин заявил, что туризм в России стал более разнообразным и доступным

Туризм внутри России развивается, становится более разноплановым и подходящим для путешественников любого возраста и уровня доходов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания о развитии туризма и индустрии гостеприимства, которое проходит в Республике Алтай.

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