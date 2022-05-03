"Будет скандал": МИД РФ обвинил власти Израиля в поддержке нацистов в Киеве

МИД России обвинил руководство Израиля в том, что оно "поддерживает неонацистский режим в Киеве". Глава МИД Израиля Яир Лапид потребовал извинений от министра иностранных дел России Сергея Лаврова за слова о том, что Адольф Гитлер был евреем.