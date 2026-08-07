Лукашенко объяснил, зачем Белоруссия открыла границы европейцам

Безвизовый режим, который Белоруссия открыла для 38 европейских стран, выгоден республике с экономической точки зрения, заявил белорусский президент Александр Лукашенко 7 августа во время рабочей поездки в Вилейский район Минской области, передает пресс-служба президента.
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