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Четыре клуба КХЛ обращались к «Динамо» с предложением по обмену Джиошвили: «Максим не продается и не обменивается вообще»

Московское «Динамо» отказалось обменивать нападающего Максима Джиошвили. Об этом сообщил генеральный менеджер бело-голубых Алексей Сопин.

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