До блеска отмываю всю кухню, ванную комнату и отбеливаю белье одним и тем же средством. Делюсь, как решить проблемы в быту всего 1 средством

Как вы думаете, друзья, существует ли в природе такое волшебное средство, что решало бы сразу несколько задач? Что может и вещи отбелить, и сантехнику сделать белоснежной, полностью привести в порядок всю кухню? Но и это еще не все.
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