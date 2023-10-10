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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

До блеска отмываю всю кухню, ванную комнату и отбеливаю белье одним и тем же средством. Делюсь, как решить проблемы в быту всего 1 средством

Как вы думаете, друзья, существует ли в природе такое волшебное средство, что решало бы сразу несколько задач? Что может и вещи отбелить, и сантехнику сделать белоснежной, полностью привести в порядок всю кухню? Но и это еще не все.

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