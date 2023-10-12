Петербургские учёные создали «математическую» модель мозга

Она поможет исследовать различные психические заболевания. Группа учёных международной лаборатории ИПМаш РАН в Петербурге разработала уникальный математический алгоритм, позволяющий моделировать работу человеческого мозга.
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