Обновленный Geely Cityray (на родине известен как Boyue) оценен в минимальные 78 900 юаней, что в пересчете по курсу составляет 958 000 рублей.
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