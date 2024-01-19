Почему собаки виляют хвостом: новая теория может помочь раскрыть тайну

Ученые долгое время не могли понять, почему собаки так часто виляют хвостом. После тысяч лет нашего проживания с одомашненными собаками удивительно осознать, что мы до сих пор не до конца понимаем, почему наши пушистые любимцы виляют хвостами.
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