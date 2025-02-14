Суды на стороне заёмщиков: жертв мошенников всё чаще освобождают от взятых аферистами кредитов. Но банки негодуют

Заёмщики стали все чаще выигрывать суды по кредитам, которые на них оформили мошенники.Судебные разбирательства по делам о кредитных мошенничествах, которые связаны с онлайн-займами с подтверждением через СМС, всё чаще заканчиваются в пользу заёмщиков.