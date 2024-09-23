В Северодвинске идёт сбор подписей за участие инициативы по реконструкции памятного знака в честь 13-й отдельной лыжной бригады

Эта инициатива участвует в региональном проекте «Комфортное Поморье», который принимает заявки до первого октябряС предложением реконструировать памятник выступила Северодвинская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов, а также местное отделение «Волонтёры Победы».
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