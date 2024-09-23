Регион 29
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

137 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иванютин
    Шикарные сказки он писал, в детстве книжку зачитывал до дыр.В Архангельске пр...
  • Евгений МакЛауд
    Морошка чего?? по русски можно?? или опять перед жидоанглосаксами прогиб??В Архангельске на...
  • valerii golovin
    Мне тоже мошенники лечили зубы, настойчиво предлагали "золотые горы" по бросовым ценам. Мы завозим оборудование, и ук...Мошенники стали п...

В Северодвинске идёт сбор подписей за участие инициативы по реконструкции памятного знака в честь 13-й отдельной лыжной бригады

В Северодвинске идёт сбор подписей за участие инициативы по реконструкции памятного знака в честь 13-й отдельной лыжной бригады

Эта инициатива участвует в региональном проекте «Комфортное Поморье», который принимает заявки до первого октябряС предложением реконструировать памятник выступила Северодвинская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов, а также местное отделение «Волонтёры Победы».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх