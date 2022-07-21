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Аналитик Разуваев посоветовал Собчак поговорить с Байденом о положении доллара

Аналитик Разуваев посоветовал Собчак поговорить с Байденом о положении доллара

Агентство «Москва» / Андрей Любимов Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев высказался об обращении журналистки и телеведущей Ксении Собчак к председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной.

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