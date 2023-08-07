Ненужную футболку превратить в домик-палатку для кота или кошки можно быстро и просто! Для этого проекта понадобится довольно большая футболка широкого прямого кроя — именно из такой получится отличный домик-палатка для вашего любимого питомца.
Как сделать домик из футболки для кота или кошки: простой мастер-класс
Комментарии
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Людмила Мясникова
в дне домика...... в ДНО домика
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15 час.
Людмила Мясникова
булавки могут со временем расстегнуться, лучше прошить вручную
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15 час.
лл
лина любимцева
Классно! А то я купила домик из войлока, на пробу. А получилось, что больше домики не привозят и молодой кот дерется со своей мамой-кошкой за этот домик. Оба полюбили "недвижимость"... И нет мира в домике.... Теперь появилась возможность для примирения. ДВЕ такие вешалки у меня есть. И футболки есть. Осталось только придумать, что подойдет для днища.
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9 час.
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