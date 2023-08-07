Как сделать домик из футболки для кота или кошки: простой мастер-класс

лл

лина любимцева

Классно! А то я купила домик из войлока, на пробу. А получилось, что больше домики не привозят и молодой кот дерется со своей мамой-кошкой за этот домик. Оба полюбили "недвижимость"... И нет мира в домике.... Теперь появилась возможность для примирения. ДВЕ такие вешалки у меня есть. И футболки есть. Осталось только придумать, что подойдет для днища.