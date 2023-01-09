Вечерняя Москва

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Ефимов: Предприниматели в 2022 году сэкономили более шести миллионов рублей на аренде недвижимости

Ефимов: Предприниматели в 2022 году сэкономили более шести миллионов рублей на аренде недвижимости

Представителям бизнеса и некоммерческим организациям предоставят различные льготы в столице. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 9 января.

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