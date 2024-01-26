Годовая инфляция в Марий Эл и Кировской области обогнала общероссийскую

В декабре прошлого года в Приволжском федеральном округе годовая инфляция не изменилась по сравнению с ноябрем и составила 7,19 % Тем не менее такие регионы Приволжья, как Марий Эл, Кировская, Самарская и Ульяновская области, а также Пермский край и Удмуртия показали рост инфляции выше, чем общероссийский.