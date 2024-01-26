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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Годовая инфляция в Марий Эл и Кировской области обогнала общероссийскую

Годовая инфляция в Марий Эл и Кировской области обогнала общероссийскую

В декабре прошлого года в Приволжском федеральном округе годовая инфляция не изменилась по сравнению с ноябрем и составила 7,19 % Тем не менее такие регионы Приволжья, как Марий Эл, Кировская, Самарская и Ульяновская области, а также Пермский край и Удмуртия показали рост инфляции выше, чем общероссийский.

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