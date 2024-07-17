В России проверяют информацию о попытке поймать тигра на собаку

Информация о том, что в поселке Пластун Приморского края пытаются использовать живую собаку для поимки краснокнижного амурского тигра, будет проверена соответствующими службами после обращения в охотнадзор .
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