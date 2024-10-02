20 ситуаций в аптеке, которые крайне сложно просто взять и забыть

Иногда так случается, что простой поход в аптеку за лекарствами превращается в какой-то цирк. То клиенты чудят, например, с упоением выматывают нервы провизорам и фармацевтам или пытаются подкатить с помощью кабачков.
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