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Серия А. «Кальяри» — «Интер». Прямая трансляция: смотреть бесплатно

Серия А. «Кальяри» — «Интер». Прямая трансляция: смотреть бесплатно

Сегодня, 30 августа, «Кальяри» сыграет против «Интера» в матче 2-го тура итальянской Серии А.Сегодня, 30 августа, «Кальяри» сыграет против «Интера» в матче 2-го тура итальянской Серии А.

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