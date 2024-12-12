«Восторг внезапный ум пленил, ведет наверьх горы высокой»: Дни Эрмитажа увенчались имперским величием

Кульминацией юбилейных торжеств стали рассказы о культурных встречах России и мира: арийский романтизм контрастирует с наивом русской усадьбы, а высокое искусство становится фактором отнюдь не высокой политики.
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