Росстат: В Орловской области производство яиц в I квартале упало на 18%

Это один из худших показателей в центральной России. Хуже с производством яиц в первом квартале дела были лишь у Воронежской области (сокращение на 22%) и Москвы (сокращение на 21,9%)В Орловской области в первом квартале сократилось производство куриных яиц и молока.
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