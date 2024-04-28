НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орловские новости

1 подписчик

Росстат: В Орловской области производство яиц в I квартале упало на 18%

Росстат: В Орловской области производство яиц в I квартале упало на 18%

Это один из худших показателей в центральной России. Хуже с производством яиц в первом квартале дела были лишь у Воронежской области (сокращение на 22%) и Москвы (сокращение на 21,9%)В Орловской области в первом квартале сократилось производство куриных яиц и молока.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх