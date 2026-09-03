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Мировое обозрение

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Ученые обнаружили паразитов почти в каждой рыбе из недавнего улова у берегов Бразилии

Ученые обнаружили паразитов почти в каждой рыбе из недавнего улова у берегов Бразилии

Масштабное исследование бразильских ученых вскрыло тревожную, на первый взгляд, статистику: 96% рыбы из свежего улова у южного побережья страны заражены паразитами.

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