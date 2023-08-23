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Хабиб Нурмагомедов рассказал, что у него был шанс попасть в большую политику

Хабиб Нурмагомедов рассказал, что у него был шанс попасть в большую политику

Хабиб Нурмагомедов рассказал, что отказался от похода в большую политику, хотя и имел такой шанс. Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что в прошлом у него был шанс попасть в политику, но он отказался от этой возможности.

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