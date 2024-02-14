Пожилая женщина в Китае оставила домашним животным состояние в $2,8 млн

Большинство родителей завещают свое состояние детям или внукам. Но что если родственники не уделяли пожилому человеку нужного внимания при его жизни? Обязан ли он завещать свои деньги им? Одна женщина из Китая доказала, что нет.
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