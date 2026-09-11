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Нижегородская правда

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Глеб Никитин прокомментировал ночную атаку БПЛА в Нижегородской области

Глеб Никитин прокомментировал ночную атаку БПЛА в Нижегородской области

За ночь 11 сентября над Нижегородской областью сбили 51 украинский беспилотник. К счастью, никто не пострадал.

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