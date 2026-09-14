Honor представила Play 11 – смартфон с емкой батареей и защитой IP68

Компания Honor представила новый смартфон Play 11, ориентированный прежде всего на длительное время работы вдали от розетки.
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