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Петербургский дневник

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Петербургские ученые придумали ветроэнергетическую установку для Арктики

Петербургские ученые придумали ветроэнергетическую установку для Арктики

Это изобретение работает даже при слабом ветре и снижает затраты на электричество Ученые из Санкт-Петербургского Политехнического университета придумали ветряную установку, которая не боится арктического холода и поможет северным регионам с энергией.

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