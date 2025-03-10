Новые требования к отделке. Как изменится качество квартир в новостройках

Часть минимальных требований к отделке стала мягче прежних, часть — наоборот, строже. При этом застройщики утверждают: их собственные стандарты во многом жестче разрешенного Минстроем минимума Около 30% квартир в новостройках, которые сдаются с готовой отделкой, во многом не соответствуют ныне применяемым критериям качества отделочных работ, утверждают эксперты.