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Новые требования к отделке. Как изменится качество квартир в новостройках

Новые требования к отделке. Как изменится качество квартир в новостройках

Часть минимальных требований к отделке стала мягче прежних, часть — наоборот, строже. При этом застройщики утверждают: их собственные стандарты во многом жестче разрешенного Минстроем минимума Около 30% квартир в новостройках, которые сдаются с готовой отделкой, во многом не соответствуют ныне применяемым критериям качества отделочных работ, утверждают эксперты.

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