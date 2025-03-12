В Госдуме рассказали, как поступить, если вы случайно перевели деньги не тому человеку

Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» рассказал, как поступить при случайном переводе денег не тому человеку, сообщает RT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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