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Татар-информ

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Сотрудник аэропорта Сургута покорил Эльбрус и установил там флаг авиагавани

Сотрудник аэропорта Сургута покорил Эльбрус и установил там флаг авиагавани

Сотрудник аэропорта Сургута Александр Свинин поднялся на Эльбрус – высочайшую вершину России и Европы высотой 5642 м.

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