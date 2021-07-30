БЕЛЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИВоенное дело«Сталинград - это ад на земле»: что писали солдаты армии Паулюса Да, немцы – самые страшные враги. Их никто не звал, но они пришли и совершили бесчисленное число преступлений.Вернуться к статье163НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ПотехинНе грамм не жалко этих фашистских ублюдков!Заскулили,когда по зубам получили!Николай ПоповАлексей ГоршковНиколай ПоповНиколай ПоповНиколай ПоповНиколай ПоповНиколай ПоповНиколай ПоповНиколай ПоповНиколай ПоповНиколай ПоповНиколай ПоповНиколай ПоповНиколай ПоповАлексей ГоршковМне вообще кажется - ДРУЖИТЬ с Германией надо! Конечно - после её поведения во время Великой Отечественной войны нам это будет нелегко...Но я как историк по образованию,заметил - если Германия нам друг - в Европе спокойно,а уж если мы враги - всю Европу раздолбаем с обеих сторон! Кому это выгодно - очевидно АНГЛОСАКСАМ !!! Вот они вечно и науськивают нас друг на друга - в ХХ веке у них это дважды получилось! Как немцы не поймут,что настоящий враг не мы,а англосаксы - к тому же оккупирующие их ДО СИХ ПОР !!!Комментировать
Свежие комментарии