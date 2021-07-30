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«Сталинград - это ад на земле»: что писали солдаты армии Паулюса

«Сталинград - это ад на земле»: что писали солдаты армии Паулюса

Да, немцы – самые страшные враги. Их никто не звал, но они пришли и совершили бесчисленное число преступлений.

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Александр Потехин
Не грамм не жалко этих фашистских ублюдков!Заскулили,когда по зубам получили!
Николай Попов
Алексей Горшков
Николай Попов
Николай Попов
Николай Попов
Николай Попов
Николай Попов
Николай Попов
Николай Попов
Николай Попов
Николай Попов
Николай Попов
Николай Попов
Николай Попов
Алексей Горшков
Мне вообще кажется - ДРУЖИТЬ с Германией надо! Конечно - после её поведения во время Великой Отечественной войны нам это будет нелегко...Но я как историк по образованию,заметил - если Германия нам друг - в Европе спокойно,а уж если мы враги - всю Европу раздолбаем с обеих сторон! Кому это выгодно - очевидно АНГЛОСАКСАМ !!! Вот они вечно и науськивают нас друг на друга - в ХХ веке у них это дважды получилось! Как немцы не поймут,что настоящий враг не мы,а англосаксы - к тому же оккупирующие их ДО СИХ ПОР !!!

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