Шри-Ланка перестанет продлевать долгосрочные туристические визы россиянам

Власти Шри-Ланки решили не продлевать долгосрочные туристические визы россиянам и украинцам. По словам генерального комиссара миграционной службы страны Харша Илукпития, ситуация с рейсами наладилась, следовательно, туристы могут вернуться домой.
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