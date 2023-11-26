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Гари Невилл: «Трент наравне с де Брюйне. Он может стать лучшим правым защитником всех времен – нужно просто серьезнее относиться к обороне»

Гари Невилл: «Трент наравне с де Брюйне. Он может стать лучшим правым защитником всех времен – нужно просто серьезнее относиться к обороне»

«Время от времени я критиковал Трента. Это потрясающий футболист, который прекрасно направляет мяч, чего вы просто не видите.

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