Возмутительный тюнинг Volkswagen

И вновь на «Моторе» нерегулярная рубрика о самом радикальном, безумном и экстремальном тюнинге хорошо знакомых нам автомобилей — настолько диком, что он возможен только благодаря фотошопу и 3D-визуализации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии