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Красный Север

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Ямальские волейболисты в пятый раз взяли золото ЧР по пляжному волейболу

Ямальские волейболисты в пятый раз взяли золото ЧР по пляжному волейболу

Дуэт ямальских пляжников Олега Стояновского и Ильи Лешукова в пятый раз подтвердил статус сильнейших в стране — на финале чемпионата России по пляжному волейболу в Анапе они завоевали золотые медали, сообщили в ВК «Факел Ямал».

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