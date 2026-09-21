Ямальские волейболисты в пятый раз взяли золото ЧР по пляжному волейболу

Дуэт ямальских пляжников Олега Стояновского и Ильи Лешукова в пятый раз подтвердил статус сильнейших в стране — на финале чемпионата России по пляжному волейболу в Анапе они завоевали золотые медали, сообщили в ВК «Факел Ямал».
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