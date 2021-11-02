РБА: повышение ставки будет зависеть от динамики инфляции

По итогам состоявшегося сегодня заседания по монетарной политике ЦБ Австралии принял широко ожидаемое решение отказаться от целевого уровня доходности гособлигаций со сроком погашения в апреле 2024 гоПо итогам состоявшегося сегодня заседания по монетарной политике ЦБ Австралии принял широко ожидаемое решение отказаться от целевого уровня доходности гособлигаций со сроком погашения в апреле 2024 года.
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